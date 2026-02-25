Milli MAÇ TARİHİ: Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası Elemeleri için heyecan dorukta... 23 yıllık hasrete son vermek isteyen milliler Romanya'yı geçme planı içerisinde... Mücadeleye yaklaşılırken "Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu ön plana çıkıyor.
A Milli Futbol Takımı, mart ayında Romanya ile karşılaşacak. Yarı finalin ilk maçında galip gelmek isteyen milliler daha sonra finale çıkacak. Milyonlar bu heyecanlı mücadeleyi beklerken "Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.
Milli maç ne zaman?
Türkiye - Romanya maçı 26 Mart Cuma saat 20.00'de TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin TV8'den yayınlanması bekleniyor.
27. randevu
Türkiye ile Romanya 27. kez karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ımız bu maçların 5'inden galibiyet alıp 14'ünden mağlubiyetle ayrılırken 7 maç berabere bitti.