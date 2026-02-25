Milli MAÇ TARİHİ: Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, mart ayında Romanya ile karşılaşacak. Yarı finalin ilk maçında galip gelmek isteyen milliler daha sonra finale çıkacak. Milyonlar bu heyecanlı mücadeleyi beklerken "Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

Milli maç ne zaman?

Türkiye - Romanya maçı 26 Mart Cuma saat 20.00'de TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin TV8'den yayınlanması bekleniyor.

27. randevu

Türkiye ile Romanya 27. kez karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ımız bu maçların 5'inden galibiyet alıp 14'ünden mağlubiyetle ayrılırken 7 maç berabere bitti.