Milli mühimmatlar sahada: Bayraktar AKINCI'dan tam isabet

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar tarafından gerçekleştirilen test atışlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kacır, açıklamasında "Türkiye, SİHA ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri" ifadesini kullanarak, test sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Paylaşımda, milli imkânlarla geliştirilen mühimmatların başarıyla denendiği vurgulandı.

Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen BOZOK ve KAYI30 mühimmatlarının Bayraktar AKINCI’dan yapılan atışlarda hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek, "Milli mühimmat, milli platform. TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği BOZOK ve KAYI30 SİHA mühimmatlarımız, Bayraktar AKINCI’dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha etti" ifadelerine yer verdi.