Milli Piyango 2024 yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Tam, yarım ve çeyrek biletler kaç para?

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam 400 TL olarak belirlendi.

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak web sitesi, Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak satılacak.

Yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.

Belirlenen kuralla bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Milli Piyango çekiliş sonuçları öğrenme

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Sonuçlar millipiyangoonline.com'dan öğrenilebilecek.