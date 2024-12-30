Milli Piyango 2025 Yılbaşı Çekilişi: Sonuçlar ne zaman açıklanacak? (Milli Piyango Sorgulama Ekranı)

2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi’ne yönelik sorgulama ekranı, bilet satın alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Milli Piyango Yılbaşı biletleri 9 Kasım'da satışa çıktı. Yeni yıla bir servetle girme hayali kuran vatandaşlar her yıl olduğu gibi piyango bileti satın alıyor.

150 liraya çeyrek, 300 liraya yarım ve 600 tam liraya tam bilet alan vatandaşlar, Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçları 31 Aralık 2024’te akşam 17.30’da gelmeye başlayacak.

600 milyon lira tutarındaki Milli Piyango Büyük İkramiyesi ise yılbaşı gecesi 23.30'da belli olacak. Amorti çekilişi de 23.30 sıralarında gerçekleştirilecek.

Bu yıl Büyük İkramiye dağıtım garantili olacak. Büyük ikramiyenin, satılan dört çeyrek bilete ya da iki yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi canlı yayınlanacak

Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçları televizyonda canlı olarak yayınlanacak.

Milli Piyango Sorgulama Ekranı, Milli Piyango’nun internet sitesinden ve online uygulamasından takip edilebilir.

Vatandaşlar amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com üzerinden kolaylıkla öğrenebilecek.