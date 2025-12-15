Milli piyango bileti artık buralarda satılmayacak: Valilik yeni yasağı duyurdu

İstanbul Valiliği, milli piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satışına ilişkin yeni bir genelge yayımladı. Genelgede, camilerin ibadet, eğitim, öğretim ve kültür merkezi olma niteliğine vurgu yapılarak, bu alanlarda vatandaşların 'huzur içinde ibadet edebilmesinin' esas olduğu belirtilerek yasaklandığını duyurdu.

Cami ve çevresinde bilet satışı yapılmayacak

Valilik açıklamasında; camilerin kadın-erkek, genç-yaşlı her yaştan insanın rahatlıkla ziyaret edebileceği ibadet yerleri olduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda, camilerden vatandaşların azami derecede faydalanabilmesi ve ibadet ortamının korunması amacıyla cami avluları, girişleri ve bahçelerinde milli piyango biletleri ile diğer şans oyunlarının satışına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Kolluk kuvvetlerine çağrı

Genelgede ayrıca, söz konusu yasağın etkin şekilde uygulanabilmesi için kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri ve zabıta birimlerinin gerekli tedbirleri alacağı bildirildi. Denetimlerin artırılacağı vurgulanırken, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için ilgili tüm birimlerin titizlikle hareket etmesi istendi.