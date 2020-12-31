2021 Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu ve milyonlarca insan Milli Piyango sonuçları için beklemeye başladı. Her yılbaşında yaşanan Milli Piyango heyecanı bu yıl da sürerken, bu akşam yapılacak çekiliş sonucunda bu yılın en büyük ikramiyesi olan 100 milyon TL Milli Piyango çekilişi sonucunda sahibini bulacak. Büyük ikramiyenin yanı sıra, teselli, amorti ve diğer ikramiyelerin kazananları da Milli Piyango sonuçları ile belli olacak. Milli Piyango sonuçlarına saatler kala vatandaşlar, Milli Piyango saat kaçta açıklanacak, sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

Toplamda 563 milyon 400 bin TL ikramiyenin dağıtılacağı Milli Piyango çekilişi Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 23.00'te başlayacak ve bu çekiliş ise hem büyük ikramiye hem de amorti ikramiyeleri sahibini bulacak. Vatandaşlar Milli Piyango çekilişini Milli Piyango'nun internet sitesinden ve YouTube kanalından canlı olarak izleyebilecek. Milli Piyango çekilişi bu kanalların dışında Kanal D ve Teve 2'den de canlı yayınlanacak.

Milli Piyango çekiliş programı ise şu şekilde olacak:

14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)

23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar