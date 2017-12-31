Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı

31 Aralık 2017

Bilet gişeleri önünde günler boyunca uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, büyük ikramiye heyecanını yaşıyor. Milli Piyango'nun, bu akşam yapılacak Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor. Büyük ikramiyelerin belirleneceği çekiliş, 23.00-23.45 saatleri arasında yapılacak.

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye ile son günlerde gündemin tepesinde yer alan dijital para Bitcoin'den bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 adet alınabilecek.

Elektrikli otomobil Tesla'nın Model S'inden 255 adet, 223 bin 443 adet çeyrek altın, 111 bin 721 adet yarım altın, 57 bin 656 adet Cumhuriyet altını, 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik alınabiliyor.

En büyük hayaller sıralamasında ilk üçten hiç kopmayan ev satın almak isteyen talihli ise İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa satın alınabilecek.

300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire de alınabilecek büyük ikramiyeyle, sayısız kedi evi, tonlarca mama, sabahı bekleyen Ağrılı Ramazan gibi binlerce hastanın protez ya da tedavi masrafı, çorak topraklara dikilebilecek milyarlarca ağacın bedeli, bakıma muhtaç yaşlılara destek ya da eğitime ulaşmada dezavantajlı on binlerce çocuğun öğretim masrafları karşılanabiliyor.

Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan "Yılbaşı özel çekilişi"nin gündüz bölümünde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilmeye başlandı.

Öte yandan, Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 61 milyon lira, senenin son saatlerinde sahibini veya sahiplerini bulacak.

2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak

Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 349 milyon 243 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak.

2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269'a ulaşacak.

Kaynak: AA