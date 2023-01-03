Milli platformlar, ASELSAN ile görünmez oluyor

Görgün, var olan platformların saçılma yüzeylerinin, alanlarının iyi tespit edilmesi, bu sayede de düşman radarlarının platformu nasıl, ne kadar mesafeden, ne şekilde fark edebileceğinin iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.

Görgün, bunu tespit etme, sonrasında tedavisiyle ilgili malzeme, boya geliştirme konusunda destek olabilecek, sadece ASELSAN içinde kullanılabilen RAPID isimli yazılımı geliştirdiklerini söyledi. Görgün, şunları söyledi:

“Bu yazılımla radar soğurmaya ihtiyaç duyulan platformların, uçaksa kanadı, mühimmatı ile ilgili bir kısmı, burnu, kuyruğu olabilir, onun analizini yapıp radarda görünmesinin en çok engellenmesi gereken kısmı nedir, bunun analizini yapabiliyoruz. Yerli ve milli, mühendislerimizin geliştirdiği, geliştirmeye de devam ettiği, yetenek kazandırdığı bir yazılımımız var. 109 adam/yıllık bir birikim ASELSAN genelinde. Tam zamanlı 25 kişi bu işe çalışıyor uzun bir süredir. Bu alanda geliştirmeleri yaparken 5 farklı üniversite ile çalışıyoruz. Boyaların, çeşitli kimyasalların geliştirilmesiyle ilgili sorumluluk verdiğimiz, hizmet alımı yaptığımız ayrıca 10’a yakın firma var. Hava, deniz ve kara platformları için bu analizleri yapabilme, saçılma yüzeylerini azaltıcı malzeme ve boyaların geliştirilmesi konusunda çok iyi ilerliyoruz. Milli Muharip Uçak için de bunu çalışıyoruz, devam ediyoruz. Diğer geliştirilen tüm insanlı, insansız platformlar için de benzer çalışmalar devam ediyor.”

ASELSAN’ın RAPID yazılımı özgün olarak geliştirdiğini söyleyen Görgün, “Yazılım, insanız hava aracının saçılım merkezlerinin yüksek hassasiyet ile belirlenerek, söz konusu yerlere radar soğurucu malzeme uygulanmasında aktif rol üstleniyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan ihraç izniyle, çalışmalara özel olarak ASELSAN tarafından radar soğurucu malzeme geliştirildi. Malzemenin platformun saçılım merkezlerine uygulanması halinde radar kesit alanı değerinin binde birine düşürülebileceği gösterildi” dedi.