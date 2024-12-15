Milli Savunma Bakanı Güler’den Suriye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Güler, Suriye'deki yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Güler, "Esad’ı deviren yeni yönetim; ilk açıklamasında tüm hükümet kurumlarına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara saygı göstereceğini açıkladı. Ayrıca, kimyasal silah tespit etmeleri hâlinde elde edecekleri bilgileri şeffaf şekilde Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne bildireceklerini özellikle ifade ettiler." dedi.

Güler, yeni yönetimin yapacaklarını görmek ve onlara bir şans vermek gerektiğini düşündüklerini dile getirdi.

Yeni yönetimle askeri iş birliği

Güler, halihazırda birçok ülke ile Askerî Eğitim ve İş Birliği Anlaşması'nın bulunduğuna dikkat çekip "Yeni yönetimin talep etmesi durumunda gerekli desteği sağlamaya hazırız." dedi.

"ABD’nin Suriye’de bugüne kadar belli bir tutumu vardı ancak ortam değişti." diyen Güler, "Artık herkes istese de istemese de ortaya çıkan gerçekliği kabullenmek zorunda. Nitekim, PKK/YPG’nin ana gelir kaynaklarından biri olan ve petrolün ana bölgesi Deyrizor muhaliflerin kontrolüne geçti. Şu anda PKK/YPG terör örgütü bu gelir kaynağından mahrum kaldı." diye konuştu.

TUSAŞ saldırısı sonrası düzenlenen operasyonlarla Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere kaynak sağlayan tesislerin vurulduğunu kaydeden Güler, "Örgüt şu anda parasal konuda çok ciddi sıkıntıya girdi. Ayrıca Esad’ı deviren yeni yönetimin vermiş olduğu mesajlara dikkat edersek ülkede kapsayıcı rol oynayacaklarını açık açık ifade ettiler." ifadelerini kullandı.

Suriye’deki terör örgütünün elebaşı Ferhat Abdi Şahin kendi televizyonuna yaptığı açıklamada “Biz yeni yönetimle anlaşıyoruz. Suriye’de bulunduğumuz alanlarda yeni Suriye bayrağından başka bayrak dalgalandırılmayacak” mesajını hatırlatan Güler, "Bu mesaj, terör örgütünün yeni dönemde kendini kurtarmaya yönelik bir arayış içerisinde olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

"PKK/YPG terör örgütünün artık tek başına hareket etmesine ve kendisine alan açmasına ne Suriye halkının, ne yeni yönetimin ne de bizim müsaade etmemiz söz konusu değildir." açıklamasında bulunan Güler, "Öncelikli konumuz PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesidir. Bunu ABD’li dostlarımıza da açık ve net şekilde ifade ettik. Onların da pozisyonlarını tekrar değerlendirmelerini bekliyoruz." dedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin tasfiyesi

Yeni dönemde Suriye’de PKK/YPG terör örgütünün er ya da geç tasfiye edileceğinin altını çizen Güler, "Bunu hem Suriye’deki yeni yönetim hem de biz istiyoruz. Suriye dışından gelen örgüt mensupları Suriye’yi terk edecek. Suriye’li olanlar silahlarını bırakacak." dedi.

"Türkiye’nin Suriye’deki mevcudiyeti, Suriye topraklarının bölünmesine ve orada bir terör koridorunun oluşturulmasına engel olmaktır." açıklamasını yapan Güler, "Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, siyasi sürecin barışçıl şekilde tamamlanması ve sınırımızın terör unsurlarından arındırılması temel amacımızdır. Gerekli şartlar oluştuğunda Suriye’nin yeni yönetimiyle bu konular görüşülüp tekrar değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Süleyman Şah Türbesi

Süleyman Şah Türbesi’nin Karakozak köyündeki yerinden şu anda bulunduğu Suriye Eşmesi köyüne geçici olarak taşındığının altını çizen Güler, "Türbenin Karakozak köyündeki eski yerine taşınıp taşınmaması konusu sahadaki duruma göre daha sonra değerlendirilir." açıklamasını sözlerine ekledi.

ABD'den F-16 tedarik süreci

40 adet F-16 alımı ile ilgili sürecin ve teknik görüşmelerin devam ettiğini hatırlatan Bakan Güler, "F-35 konusunda da almak istediğimizi daha önce söylemiştik. F-16 alım sürecindeki olumlu havanın F-35 sürecine de yansıyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teğmenlerin disiplin süreci

Güler, olaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi olmadığını hatırlattı ve "Yüksek Disiplin Kurulu süreci devam etmektedir. Kurul kararını henüz vermedi. Bu aşamada kesin kanaat belirtmek uygun değil. Hep birlikte sonucu bekleyelim." dedi.