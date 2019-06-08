Milli Takımdan tarihi galibiyet
Türkiye A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'yı 2-0 mağlup etti.
A Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaştı.
A Milliler, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 30. dakikasında Kaan Ayhan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ay-yıldızlılar 40. dakikada Cengiz Ünder'le farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda başka gol olmayınca A Milliler sahadan 2-0 galip ayrıldı.
A Milli Takım, tarihi galibiyetle lider
H Grubu'ndaki ilk iki maçında Arnavutluk'u 2-0 ve Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takım, son dünya şampiyonu Fransa'ya da üstünlük kurdu. Grubunda üst üste üçüncü galibiyetini alan ve puanını 9'a çıkaran Türkiye, liderliğe yükseldi.
Grupta ilk mağlubiyetini alan Fransa ise 6 puanla ikinci sıraya geriledi.
Fransa'ya karşı tarihi galibiyet
Milli takım, tarihinde ilk kez Fransa'ya üstünlük sağladı.
Rakibiyle 10 yıl sonra karşı karşıya gelen milli takım, sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.
Rakibiyle ilk kez 1996'da karşılaşan milli takım, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 2000'deki özel karşılaşmada rakibine yine 4-0 yenilen A Milli Takım, 2003'te Konfederasyon Kupası mücadelesinde 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Fransa'ya 2009'daki özel maçta 1-0 yenilen Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 2-0 mağlup ederek şansızlığını kırdı.
İki takım arasında oynanan 5 maçta Türkiye 4 gol atarken, Fransa 12 gol buldu.