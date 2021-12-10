Milli Yol Partisi kuruldu

Milli Yol Hareketi, 191 kurucu üyenin yer aldığı kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na teslim ederek siyasi partiye dönüştü. Parti üyeleriyle birlikte İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan Kurucu Genel Başkan Remzi Çayır şöyle konuştu:

“Biz bir tarihi ana ve tarihi güne tanıklık ettiğimizi düşünüyoruz. Dün şehitlerimiz vardı. Rabbim onları cennetiyle haşretsin. Rabbim geride kalanlara sağlık ve sabır versin. Şehitler, bizim için gelecek, bizim için vatan, bizim için millet demek. Biz, burada arkadaşlarımızla birlikte toplumun farklı unsurları, toplumun farklı kesimlerinden gelen, farklı siyasi partilerden gelen arkadaşlarla birlikte bir siyasi partiden öte bir yol açıyoruz. Bu yol, milletin çıkış yolu… Bu yol, milletin, ‘Yok mu bu gidişi değiştirebilecek, yok mu artık yeter böyle geldi böyle gitmesin diyecek insanlar yok mu? Siyaseti hizmet aracı yapacak, siyaseti güç kapısı yapmayacak, siyaseti rant kapısı yapmayacak, siyaseti milletin hizmet yolu yapacak yok mu kimseler?’ dediğinde işte biz Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşları olarak ‘Evet. Biz buradayız’ demek için yola çıktık ve Milli Yol’u kurduk.

Farklılıkları zenginlik bilmiş, farklılıkta milli birlik ve beraberliği aramış bir düşüncenin, inancın, çokluk içinde birlik diye topluma reçete sunan bir kadroyuz biz. İçimizde, Büyük Birlik’ten insanlar, MHP’den arkadaşlar, İYİ Parti’den ve diğer partilerden insanlar var. Artık toplum, gidişattan rahatsız. Toplum, mevcut iktidarı eleştiriyor ama muhalefete dönüp de çare bulamıyor. Sonrası ne olacak diye haykırdığında millet, evet biz varız endişeye gerek yok Türk milleti. Biz varız, endişeye gerek yok Türk genci. Artık kendi geleceğini ve istikbalini dışarıda aramayacaksın. Ey çiftçi kardeşim, ey işçi, ey mağdur, ey mazlum insanlar… Artık senin bir çıkış yolun var. Sahici siyaset, rasyonel siyaset, Allah’ın izniyle millete hizmet siyaseti… Millete öyle bir örneklik göstereceğiz ki, adalet ve liyakat üzerine bir sistemin habercisiyiz biz, muştusuyuz biz. Allah’ın izniyle… Onun için ben dönüp Türk milletine, Türk insanına ve insanlığa seslenmek istiyorum. Endişeye gerek yok. Kim var denildiğinde, ‘Evet biz varız. Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşları var.’ Biz birçok yerde denenmiş, birçok yerde hayatın farklı evrelerini yaşamış, donanmış, kendimizi millete vakfetmiş insanlarız. Onun için, burada hesap yok, burada iktidar hesabı var millet için… İktidar hesabı var, insanı onurlu ve şerefli yaşatmak için. İktidar hesabı var, Türk milletinin bağımsız, bağlantısız yaşaması için. Artık yeter.

"Rasyonel bir iktidar projesi koyacağız"

Bundan sonra milletin önüne sahici, rasyonel bir iktidar projesi koyacağız. Bakıyorsunuz, hiçbir partinin iktidar projesi yok. Biri başkasını gösteriyor. Sen niye varsın? Niye parti kurmuşsun? Onun için, bir parti kurmak, bu milletin meselelerini ben çözerim anlamı taşır. Onun için, Milli Yol hareketi yani Milli Yol Partisi, bu milletin problemlerini biliyor. Yüz yıllık sefaleti, yüz yıllık adaletsizliği, yüz elli yıllık liyakatsizliği biliyor. Bunlara, Allah’ın izniyle reçete de var çare de var yol da var. Biz heyecanlıyız. Heyecanımız, millete Allah’ın izniyle kucak açıp, onlara hizmet etme heyecanıdır. Heyecanlıyız. Mazlumlar, altta kalanlar, garipler, fukaralar yarın bir gün nasıl olacak, işsiz çocuğum iş nasıl bulacak diyenlere umut olmak için ama umudunu doğru yönetmek ve gerçekten de hizmet yolu olabilmek için yola çıkıyoruz. Allah yolumuzu açık eylesin. Bizi doğrulardan şaşırtmasın. Sırat-i müstakim üzerine kılsın. Doğru nereden gelirse gelsin yanında, yanlış nereden gelirse gelsin babamız bile yanlış yapsa karşısında durmak, bizim için vazgeçilmez bir ilkedir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış, mazlumun da zalimin de kimliğine bakmaksızın hareket edecek bir kadro var bu harekette.

Bu kadro hareketi, bu inanç hareketi, Allah’ın izniyle milletle buluşacak. Göreceksiniz, altı ay ile bir yıl içerisinde Türkiye’de birçok şey değişecek. Ben buna inanıyorum. Bilemediniz, iki ay içerisinde 60-70 ilde teşkilatlanmış ve genel kongresini yapmış, milletle sokaklarda, yollarda, evlerde her yerde buluşan bir hareket olacağız. Ben bu hareketin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, rabbimden bizi şaşırtmamasını, iktidar zehirlenmesine çarpılmamamızı, siyaseti sadece ve sadece hizmet, güç devşirme aracı yapmamasını, zenginlik aracı yapmaması için dua ediyorum. Allah, yolumuzu açık etsin. Niyetimiz halis oldukça bize yardım etsin. Eğer yoldan saparsak da bize gereğini yapsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun.”