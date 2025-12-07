Milyon dolarlık robotu pert etti! Ünlü yayıncı Speed'e dava açıldı

Ünlü yayıncı Speed hakkında, canlı yayında Rizzbot adlı insansı robota zarar verdiği gerekçesiyle dava açıldı. Dava dilekçesinde, Speed'in yayında robotun yüzüne yumruk attığı, boğazını sıktığı, koltuğa bastırıp yere fırlattığının görüntülerle sabit olduğu belirtildi.

Metinde, "Speed'in, gelişmiş bir robotla bu şekilde etkileşime girmenin uygun olmadığını bilecek kapasitede olduğu ve yaptığı hareketlerin Rizzbot'a onarılamaz zarar vereceğini bildiği" ifade edildi. Şiddet sonucunda robotun tamamen kullanılamaz hale geldiği ve ağız, boyun, sensör bağlantıları ile kameralarında ciddi hasar oluştuğu aktarıldı.

Olay sonrası polis çağrıldı

Şirket, fiili zararlar ve kar kaybı için tazminat talep ederken, olay sonrası Austin polisinin çağrıldığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Social Robotics'in avukatı Joel Levine, Speed'in ekibiyle yürütülen görüşmeler sonuçsuz kalınca dava yoluna gidildiğini belirterek, "Olay canlı yayınlandığı için ortada büyük bir belirsizlik yok. Bizim istediğimiz hesap verilebilirlik." dedi.

Dilekçede ayrıca, robotun yaşanan tahribat nedeniyle The NFL Today ve MrBeast gibi projelerde yer alamadığı vurgulanırken, "MrBeast prodüksiyonunda yer almak, Super Bowl reklamında görünmekle eşdeğerdir." ifadesi yer aldı.

Robottan açıklama geldi

Rizzbot'un olaydan sonraki 28 günde yüzde 70'ten fazla izlenme kaybı yaşadığı belirtilirken, robotun kendisi de TechCrunch'a yaptığı açıklamada Speed'in "mahvettiği" bedeninin tamamen yenilendiğini söyleyerek, "Nike ayakkabılarım ve kovboy şapkam dışında her şeyim yeni… Yakında televizyonlarda görürsünüz-beklemede kalın ailem" ifadelerini kullandı.