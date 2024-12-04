Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar! Plakada noter dönemi bitti
Milyonlarca sürücünün araç alım ve satışlarında noterden gerçekleştirmek zorunda kaldığı işlemler e-devlet'e taşındı. Yeni düzenleme Resmi Gazete’de da yayımlandı.
Araç sahiplerinin noterde gerçekleştirdiği plaka işlemleri, 4 aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile e-Devlet'e taşındı. Bundan sonra araç plakasını yenileyecekler işlemleri e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay şekilde yapabilecek.
Eski sistemdeki zaman kaybı önlendi
Eski sistemde plaka değişimi için önce notere sonra Trafik Şube Müdürlüğü’ne, sonra da Şoförler Odası'na gitmek gerekiyordu. Yeni düzenleme ile zamandan tasarruf edilirken, tüm bu süreçler de e-Devlet'e taşındı.
E-devlet ile 3 adımda tamam
Plaka yenileme işlemi yapacak sürücüler artık e-Devlet'e girdikten sonra, "Plaka Basım Talep Belgesi" oluşturacak ve araç bilgileri ile iletişim detaylarını güncelleyecek. Özet Tescil Bilgileri Raporu da sistem üzerinden alınacak.