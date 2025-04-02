Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bayram ikramiyesinde fark ödeme tarihi belli oldu

Son dakika... Sosyal Güvenlik Kurumu, (SGK) emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi fark ödemelerinin 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlanılacağını duyurdu.

SGK'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz. pic.twitter.com/7PFEkHEjzq — SGK (@sgksosyalmedya) April 2, 2025

Ödeme takvimi belli oldu

SGK, emeklilere yapılacak fark ödemesi günlerini ise şöyle açıkladı:

4/A (SSK) kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü;

17-21 arasında olanlar 3 Nisan,

22-26 arasında olanlar 4 Nisan,

4/B (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanlar 4 Nisan,

4/c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar 5 Nisan tarihinde farkları alacak.

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu

Milyonlarca emekli, bin TL'lik bayram ikramiyesi farkının ne zaman ödeneceğini merak ediyordu.

Bayram ikramiyesinin bu yıl 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Ancak, gündemde yaşanan gelişmeler nedeniyle Meclis'in 25 Mart Salı gününe kadar kapalı olması, ikramiye görüşmelerinin de ertelenmesine yol açmıştı.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmediği için bu bayram emekliler 3 bin TL ikramiye alabildi. SGK tarafından yapılan açıklamada, bin TL'lik bayram ikramiyesi farkının yarın (3 Nisan 2025) ödenmeye başlayacağı bildirildi.