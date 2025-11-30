Milyonlarca hesap kapatıldı! X'in küresel temizlik operasyonu Türkiye'de tartışma yarattı

Elon Musk'ın satın almasının ardından kapsamlı değişikliklere giden X (eski adıyla Twitter), kasım ayında dünya genelinde başlattığı "spam ve bot hesap temizliği" kapsamında milyonlarca hesabı platformdan çıkardı.

Bununla birlikte Türkiye'de de çok sayıda kullanıcı bir gecede ciddi takipçi kaybı yaşadı.

X yönetimi, yürütülen temizlik işleminin "herhangi bir ülke veya ideolojik gruba yönelik ayrım yapılmadan" uygulandığını belirtse de, bazı gazetecilerin yoğun takipçi kaybına uğraması sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi.

"Amerika'daki gazeteci dostlarıma röportajlar vereceğim"

Gazeteci Uğur Dündar, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı mesajında takipçi sayısındaki düşüşe dikkat çekerek X Türkiye'ye tepki göstermişti. Dündar, "Muhalif hesapları budayan ve büyümelerini engelleyen @XTurkiye, 100 bin takipçimi daha sildi. Ben bot hesap, algoritma falan anlamam ama korkakları iyi teşhis ederim. Takipçi sayım tek kişi bile kalsa bu korkaklığı ve muhalefet korkusunu haykırmaya devam edeceğim. Gerekirse de Amerika'daki gazeteci dostlarıma röportajlar vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci-yazar Mine G. Kırıkkanat da takipçi sayısındaki azalışı gösteren bir görsel paylaşarak, gerçek kullanıcıların da sistem tarafından silindiğini öne sürdü. Kırıkkanat, takipçilerinden düzenli kontrol yapmalarını istedi.

Eski milletvekilleri Engin Alan ve Barış Yarkadaş da benzer sorunlar yaşadıklarını aktardı. Yarkadaş, 60 bin takipçisinin bir anda eksildiğini ifade etti.