Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Bakan Yerlikaya'dan bayram tedbiri açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Kurban bayramı yaklaştı, biz bakanlık olarak ülkemizin huzuru ve güvenliği için trafikteki güven ve huzur için çalışmalara başladık. Tedbirler uygulanıyor. 81 valiliğe talimatları gönderdik. Bütün tedbirleri riski ortadan kaldırmaya yönelik aldık.

69 bin civarında polis ve jandarmamız var. 17645 ekip 33943 personel yollarda olacak. Şehirler arası otobüslerde iki yenilik yaptık. Daha önceki gizli yolcu şeklindeki denetimin faydalarını gördük.

1485 emniyet ve jandarmadaki radarlarımızın hepsi iş başında. Bu radarlarla gece gündüz hız denetimini yapıyoruz. Havadan trafik denetimi de yapıyoruz. 37 ilde helikopter ile, 81 ilde ise dronlu denetimdeyiz. Kamyon, tanker çekici sürücülerine belirtmek istiyorum; 4 Haziran saat 16'dan 6 Haziran saat 11'e kadar bunlar belirlenen yollarda seyirlerine müsaade etmiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...