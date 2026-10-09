Milyonları sinemaya çekmişti: Ünlü oyuncunun şirketi iflas etti

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Türk sinemasında birçok başarılı projede yer alan oyuncu Murat Cemcir'in, yönetmen ve senarist Selçuk Aydemir ile birlikte kurduğu yapım şirketi TR 40 33 Productions hakkında iflas kararı verildi. Bir süredir ekonomik sıkıntılarla mücadele eden şirketin iflasına İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi hükmetti.

Gişede milyonlarca izleyiciye ulaşmıştı

Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir tarafından 2016 yılında kurulan TR 40 33 Productions, Türk sinemasında yüksek gişe rakamlarına ulaşan yapımlara imza attı.

Şirketini kurmadan önce rol aldığı 5 filmle toplam 20 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Cemcir, kendi yapım şirketi bünyesinde de önemli projeler gerçekleştirdi. 'Çalgı Çengi İkimiz' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi filmler, şirketin gişede başarı elde eden yapımları arasında yer aldı.

Son filmi 2022 yılında vizyona girdi

Ancak şirket, son yıllarda yaşadığı mali sıkıntıların üstesinden gelemedi. TR 40 33 Productions'ın yapımcılığını üstlendiği son sinema filmi, 2022 yılında izleyiciyle buluşan 'Mahalleden Arkadaşlar' oldu.

Mahkemeden iflas kararı çıktı

İstanbul Sarıyer'deki Beybi Giz Plaza'da faaliyetlerini sürdüren TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkındaki yargı süreci sonuçlandı.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, ilgili dosya kapsamında yaptığı değerlendirme sonucunda şirketin iflasına karar verdi. Mahkeme hükmüne göre şirketin iflası, 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla açıldı.