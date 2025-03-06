Mimar Ece Gürel'in kalbi durdu! Sağlık durumu hakkında flaş gelişme
Son Dakika Haberi: İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve dört günlük aramanın ardından dün gece sağ bulunan Ece Gürel'in sabah saatlerinde kalbi durdu. Hayata döndürülen Gürel'in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
Türkiye dört gün boyunca kendisinden haber alınamayan mimar Ece Gürel'i konuşuyor.
2 Mart pazar günü yürüyüş yapmak için evden çıkan 36 yaşındaki Gürel, dün gece saatlerinde Belgrad Ormanı'nda sağ bulundu.
Hafif yaralı olan ve uyur vaziyette bulunan Ece Gürel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi Maslak Acıbadem Hastanesi'nde sürüyor.
Öte yandan, Ece Gürel’in sabah saatlerinde kalbinin durduğu öğrenildi. Gürel'in hayata döndürüldüğü ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği belirtildi.