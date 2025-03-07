Mimar Ece Gürel'in katıldığı yarışma görüntüleri ortaya çıktı

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra 4 gün boyunca bütün çabalara rağmen ulaşılamayan genç peysaj mimari Ece Gürel'in arama kurtarma ekipleri tarafından bulunması sevinçle karşılanmıştı. Fakat Gürel, yaşam savaşını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Gürel'in katıldığı bir yarışma programındaki görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti.

'Süper Bulmaca' yarışmasında kendini tanıtırken naif tavırlarıyla dikkat çeken Gürel, peysaj mimarlığı ile adalet eğitimi üzerine iki üniversite bitirdiğini, veterinerlik üzerine eğitim almayı da sürdürdüğünden bahsederken, sunucuya en büyük hayali konusunda da bilgi vermiş.

Gürel, hayalinin Avustralya'da yaşayan abisinin yanına gitmek olduğunu ve bu sebeple İngilizce eğitimi aldığını belirtirken, astrolojiye olan merakından da söz etmiş.