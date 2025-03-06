Mimar Ece Gürel'in kıyafetleri incelenmek üzere emniyete götürüldü! Darp izine rastlandı mı?

Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken kaybolan 36 yaşındaki Ece Gürel, üç gün süren aramanın ardından dün gece sağ olarak bulundu. Gürel, elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre uzakta, orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından tespit edildi. Hafif yaralı olarak bulunan Gürel, ilk müdahalenin ardından Maslak'taki Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gürel'in üzerindeki kıyafetler, Kağıthane Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede, Gürel'in vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı bildirildi.

Kalbinin durduğu açıklanmıştı

Ece Gürel'in sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve hayata döndürüldüğü öğrenildi. Ancak, tedavisi devam eden Gürel'in sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi verilmedi. (İHA)