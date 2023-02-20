Mimsan: Yarınlarımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz”

Malatya merkezli sanayi kuruluşlarından Mimsan, ülkemizi yasa boğan afet nedeniyle bir baş sağlığı mesajı yayınladı.

Mimsan Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan, mesajında; Mimsan çalışanlarının ve ailelerinin konaklama sorununu çözmek üzere konteyner imalatına başladıklarını açıkladı. Enver İlhan ayrıca, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan fabrikalarında ve bölgede kurulumunu gerçekleştirdikleri biyokütle enerji santrallerinde depremden kaynaklı olumsuz bir durum yaşamadıklarını da ifade etti.

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Mimsan, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili daha etkileyen depremlerin ardından, bir baş sağlığı mesajı yayınladı.

Mimsan Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan, şu açıklamalarda bulundu:

“Ülkemizi yasa boğan afet nedeniyle verdiğimiz kayıpların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Yüzyılın afeti olarak değerlendirilen bu depremlerde; 3 çalışma arkadaşımız ve bazı çalışma arkadaşlarımızın aileleri hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybeden çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve tüm vatandaşlarımıza, Allah’tan rahmet; acılı ailelerine sabır ve başsağlığı; tedavileri devam eden yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.

Mimsan çalışanlarına konteyner desteği

Mimsan olarak ilk günden itibaren resmi kuruluşlar ve AFAD ile iletişimde kalarak, afet bölgesine destek olmaya çalıştık. Deprem sonrasında vatandaşlar için en acil ihtiyaç, gıda ve barınma oluyor. Bu kapsamda ilk olarak ihtiyacı olan çalışanlarımızın ve ailelerinin konaklama sorununu çözmek için çok sayıda konteyner siparişi verdik. Hatta şu anda çalışanlarımız için konteyner imalatına başladık. Bölgedeki afetzedelerimizin yaralarını sarmak için yardımımızı ve desteğimizi sürdüreceğiz.

25 Şubat itibariyle çalışmaya devam…

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan fabrikalarımızda ve bölgede kurulumunu gerçekleştirdiğimiz biyoküle enerji santrallerinde depremden kaynaklı olumsuz bir durum yaşamadık. Bundan sonrası için de çalışanlarımızın can güvenliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri aldık. 25 Şubat itibariyle de yarınlarımız için var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

Bölgemizde yaşanan afet nedeniyle oluşabilecek aksaklıklardan dolayı tüm paydaşlarımızın, bizi anlayışla karşılayacağından eminiz.”