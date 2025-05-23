Minguzzi ailesine tehdit davası sonuçlandı

Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve saldırganları öven sosyal medya paylaşımları yapan 5 suça sürüklenen çocuk hakkında karar açıklandı.

Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, "suçu ve suçluyu övme" suçundan yaş indirimi uygulanarak 5 çocuk hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. "Silahla birden fazla kişi ile tehdit" suçundan ise 4 çocuk beraat etti. Ancak M.G. adlı suça sürüklenen çocuk, "silahla tehdit" suçundan yaş indirimiyle birlikte 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. M.G.’nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, diğer 4 çocuk adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İddianameye göre; 8 Nisan 2025 tarihinde, Minguzzi ailesine sosyal medya üzerinden silah fotoğrafları eşliğinde tehdit mesajları atıldığı ve saldırganları destekleyen paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Mesajlarda “Son 6 gün cehennem yaşatacağız size” ve “Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, aklınıza gelebilecek her şeyi yaparız” gibi ifadeler yer aldı.

Emniyet birimleri, tehdit mesajlarını atan sosyal medya hesaplarının M.G. tarafından kullanıldığını tespit etti. M.G., ifadesinde mesajları kendisinin gönderdiğini kabul etti. Diğer sanıkların da saldırganlarla ilgili övgü içerikli paylaşımlar yaptığı ve bu eylemlerin "asıl faile psikolojik destek" amacı taşıdığı iddianamede yer aldı.