Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın'dan mahkeme kararı açıklaması

Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.’yi “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Diğer iki sanık ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti.

Avukat Barkın: Kabul edilebilir bir karar değil

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, mahkeme kararını eleştirdi.

“Bu davanın içinde iki ayrı dava vardı. İlki kasten çocuğun öldürülmesi, ikincisi geçtiğimiz duruşmada birleştirilen davaydı. Savcılık tüm sanıkların eyleme iştirak ettiğini kabul ederek cezalandırılmalarını talep etti. Ancak mahkeme, kamera kayıtları ve tüm maddi delillere rağmen iki sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.”

Barkın, kararın adalet duygusunu zedelediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu karar kabul edilebilir bir karar değildir. Üst mahkemeye başvuracağız. Yüzyılı aşkın yargılama geleneğine aykırı bir karar verilmiştir. Hukuken izah edilebilen bir karar değil.”

“Artık sadece ilahi adalete güveniyorum”

Karar sonrası gözyaşlarını tutamayan anne Yasemin Minguzzi, mahkeme çıkışında kısa bir açıklama yaptı. Acılı anne, “Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum” dedi.