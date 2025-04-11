Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 zanlı tutuklandı
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen B.A. ile suça sürüklenen çocuklar A.S.D, E.K, H.E.A. ve K.G'nin işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, B.A. ile A.S.D, E.K. ve H.E.A'nın "birden fazla kişiyle tehdit" ve "silahla tehdit", K.G'nin ise "birden fazla kişiyle tehdit", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.