'Mini mini zamlar, koca koca gedikler açıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, eski AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan'ın “mini mini zam gelmiştir” sözlerine, son bir yılda motorinde yüzde 39,4, benzinde yüzde 16,15, LPG otogazda ise yüzde 16,9 oranında fiyat artışı yaşandığını vurgulayarak yanıt verdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Ankara’da 1 Ekim 2020 tarihinde benzinin litre fiyatı 6 lira 87 kuruşa satılırken 50 litre kapasiteye sahip bir otomobilin deposu 343 lira 50 kuruşa doluyordu. Son bir yılda yapılan pompa fiyatına yansıyacak şekilde yapılan 9 zammın ardından 20 Ekim 2021 tarihi itibariyle benzinin litre fiyatı, 7 lira 98 kuruşa çıktı. Buna göre benzin, son bir yılda yüzde 16,15 oranında zamlandı. Böylece bir aracın deposu, 55 lira 50 kuruş daha fazla ücrete, toplamda ise 399 liraya dolmaya başladı. Bir ailenin her ay bir depo benzin harcadığı varsayıldığında, yapılan zamlar nedeniyle benzinli bir aracın yalnızca akaryakıt maliyeti, yıllık 666 lira arttı.

Ankara’da 1 Ekim 2020 tarihinde motorinin litre fiyatı 5 lira 92 kuruşa satılırken 50 litre kapasite sahip bir otomobilin deposu 296 liraya doluyordu. Son bir yılda pompa fiyatına yansıyacak şekilde yapılan 9 zammın ardından motorinin litre fiyatı, 20 Ekim 2021 tarihi itibariyle 8 lira 25 kuruşa çıktı. Buna göre motorin, bir yılda yüzde 39,4 oranında zamlandı. Böylece bir aracın deposu, 116,5 lira daha fazla ücrete, toplamda 412,5 liraya dolmaya başladı. Bir ailenin her ay bir depo motorin kullandığı varsayıldığında, yapılan zamlar nedeniyle motorinli bir aracın yalnızca akaryakıt maliyeti, yıllık bin 398 lira arttı.

Ankara’da 1 Ekim 2020 tarihinde LPG otogazın litre fiyatı 5 lira 7 kuruşa satılırken tank kapasitesi ortalama 50 litre olan bir otomobilin deposu 253 lira 50 kuruşa doluyordu. Son bir yılda pompa fiyatına yansıyacak şekilde yapılan 6 zammın ardından, 20 Ekim 2020 itibariyle LPG otogazın litre fiyatı, 5 lira 93 kuruşa çıktı. Buna göre LPG otogaz, bir yılda yüzde 16,9 oranında zamlandı. Böylece bir aracın deposu, 43 lira daha fazla ücrete, toplamda 296 lira 50 kuruşa dolmaya başladı. Bir ailenin her ay bir depo LGP otogaz kullandığı varsayıldığında, yapılan zamlar nedeniyle LGP otogazlı bir aracın yalnızca akaryakıt maliyeti, yıllık 516 lira artmış oldu.

Sözde ‘mini mini’ olan zamlar aile bütçesinde koca koca gedikler açıyor. Her ay bir depo akaryakıt kullanan bir ailenin zamlar nedeniyle yalnızca akaryakıt masrafı son bir yılda benzinde 666 lira, motorinde bin 260 lira, LPG otogazda ise 516 lira arttı. Vatandaş zam öncesi kuyruğa giriyor; iktidar sözcüleri ise ‘zamlar mini mini’ diye milletle adeta dalga geçiyor. İktidar zaman kaybetmeden kara kış fonunu derhal kurulmalı.”