Minik kalpler dev hamleler için Antalya'da buluştu

Başak Nur GÖKÇAM

Avrupa’nın en büyük satranç şampiyonalarından olan ‘2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’ Antalya’da gerçekleşti. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonun ana sponsoru İş Bankası desteğiyle gerçekleştirilen şampiyonaya 2 bin 755 sporcu katıldı.

Sporcuların yanı sıra veliler, antrenörler, hakemlerle birlikte toplamda 7 bini aşkın kişinin katıldığı şampiyonada, ülkemizin her bölgesinden gelen 7 yaşından 18 yaşına kadar değişik yaş gruplarındaki çocuklar, bir hafta boyunca büyük bir heyecan, coşku ve azimle müsabakalara katılıp mücadele etti.

Şampiyonaya ilişkin açıklamada bulunan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, çocukların ve gençlerin gösterdikleri başarılarla milli takım havuzuna girmeye hak kazandıkları “Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nın ülkemizde artık “satrancın kalbinin attığı” çok büyük bir organizasyon haline geldiğini söyledi.

TSF ve İş Bankası’nın satranç hikâyesinin 2005 yılında Federasyonun, bir satranç kitabının Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılması talebiyle başladığını anlatan Sözen, “Federasyonun ülkemizde satranç alanında yapmak istedikleri, hayalleri bize çok kıymetli geldi. Çocuklarımızın zihinsel ve kişisel gelişiminde, daha donanımlı hale gelmelerinde ve yarına hazırlanmalarında önemli katkıları bulunan satrançta Federasyon ile amaçlarımız kesişti.

Federasyonun ana sponsorluğunu üstlenerek ülkemizde satrancın faydalarından daha çok çocuğun yararlanmasını, satrançla daha fazla çocuğu buluşturmayı istiyoruz. TSF ile birlikte doğru olduğuna inandığımız işte ısrar ettik. Aradan geçen 20 yılda ülkemizde satrançta sürekli yükselen bir başarı grafiği ortaya konması, ne kadar yol aldığımızın göstergesi oldu” diye konuştu.

“Çocuklarda konsantrasyon süresini uzatıyor”

Satrancın çocuklara ve gençlere pek çok fayda sağladığını, özellikle satranç oynayan çocukların konsantrasyon sürelerinin yaşıtlarına göre daha uzun olduğunu söyleyen Sözen, “Öğrencilerin uzun süre bir konuya odaklanamamaları, günümüzde eğitimde çocuklar açısından karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri. Satrancın sağladığı uzun süreli konsantrasyon, sistemli ve disiplinli çalışmayla birleşince bunun arkasından başarı geliyor” dedi.

40 bin okula satranç malzemesi gönderildi

20 yıllık sürede TSF ile birlikte yaptıkları çalışmalarla milyonlarca çocuğu satrançla buluşturduklarını vurgulayan Sözen, Türkiye’de yaklaşık 42 bin ilkokul ve ortaokulun 40 binine satranç malzemesi gönderdiklerini söyledi. 20 yılda satrançta edinilen başarılara ilişkin de bilgi veren Sözen, “45 dünya şampiyonluğu, 41 dünya ikinciliği, 45 dünya üçüncülüğü alınmış. Farklı zorluk derecesindeki turnuvalarda 108 Avrupa şampiyonluğu, 100 Avrupa ikinciliği, 88 Avrupa üçüncülüğü kazanılmış. 30 bin ile başladığımız lisanslı sporcu sayısı bugün 1 milyon 631 bine ulaşmış durumda. Özellikle belirli bir jenerasyon için çok popüler olmayan, bilgisayar oyunlarının yanında pek şansı olmadığı düşünülen satranç artık ülkemizde yaygın oynanan, sevilen, gelişen bir spor dalı haline geliyor. Kurum olarak o yüzden bu konuda ısrarla uzun soluklu desteğimizi sürdürüyoruz. Satranca ilgi gösteren çok genç, başarılı bir jenerasyon var. Ne kadar çok çocuğa ulaşırsak ülkemizin satrançtaki başarılarının da o denli artacağına, başarılı çocuklarımızın arasından daha çok büyük usta çıkacağına inanıyoruz” diye ekledi.

‘1 milyon 600 bin lisanslı santranç sporcumuz var’

Şampiyonaya ilişkin konuşan TSF başkanı Fethi Apaydın da altyapıya yapılan yatırımın önemine dikkat çekerek, “Federasyon olarak ülkemizde satrancın yaygınlaşması ve daha güçlü bir altyapı oluşturulması için kararlılıkla çalışıyoruz. Altyapıya yapılan yatırımlar, yalnızca bugünü değil geleceğimizi de şekillendirecek. Bu anlayışla birçok yeni proje üzerinde çalışıyor ve hayata geçirmek için büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu yıl Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda milli takım havuzuna girmeye hak kazanan sporcularımız, yıl boyunca yoğun ve nitelikli eğitim alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Ayrıca, bu sporcularımız uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak ve dünya arenasında bayrağımızı gururla dalgalandıracaklar. Bugün, 1 milyon 600 bini aşkın lisanslı sporcumuzla yalnızca satrançta değil tüm spor branşları arasında zirvede olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.