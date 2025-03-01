Minik Nazlı'dan acı haber!

Denizli'nin Honaz ilçesinde, Kocabaş Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Nazlı Ş.'nin (4) bulunması için başlatılan çalışmalar saatlerdir sürüyordu. Minik kızın cansız bedeni, çayda ağaç dallarına takılı halde bulundu.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan naaşta yapılan ilk incelemede darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Nazlı Ş'nin naaşı, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı'na gönderilecek.

Dün ailenin kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan ve minik kızın en son görüldüğü 50 kilometrekarelik alanı kapsayan çalışmalara, Aydın Jandarma Filo Komutanlığına bağlı insansız hava aracı ile cayrokopter, Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Denizli Büyükşehir İtfaiyesinin su altı arama ekipleri, jandarma iz takip köpekleri, AFAD, yaklaşık 250 jandarma ile gönüllü vatandaşlar katıldı.

Aile kızlarının terliklerini tespit etmişti

Bölgenin güvenlik kamerası görüntülerinde son olarak köprüye yöneldiği görülen Nazlı’nın dereye düşmüş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler dereyi besleyen Akbaş Barajı’ndan suyu kesti. Derede bulunan terliklerin Nazlı’ya ait olduğu ise ailesi tarafından doğrulandı. Suyun debisinin düşmesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç adamlar derede arama çalışması başlattı. Maalesef küçük kızın naaşı çayda ağaç dallarına takılı halde bulundu.

Kamera görüntülerinde demiryolu detayı...

Nazlı Ş.'nin son görüntüleri mahalledeki bir evin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda minik kızın evlerine yakın bir noktadaki demir yolunun üzerinde yürüdüğü ve bir süre sonra ortadan kaybolduğu yer aldı.