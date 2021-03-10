Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Türkiye'nin birçok camisinde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili idrak edildi.
Miraç Kandili dolayısıyla birçok camide düzenlenen programlarda Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe kuralına uyarak camilerde belirlenen noktalara oturan vatandaşlar, namaz kıldı, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.
Vatandaşlar, camilerde din görevlilerince okunan COVID-19'un insanlığın hayatından çıkması için yapılan duaya "amin" dedi.