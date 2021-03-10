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Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Türkiye'nin birçok camisinde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili idrak edildi.

Miraç Kandili dolayısıyla birçok camide düzenlenen programlarda Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe kuralına uyarak camilerde belirlenen noktalara oturan vatandaşlar, namaz kıldı, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.

Vatandaşlar, camilerde din görevlilerince okunan COVID-19'un insanlığın hayatından çıkması için yapılan duaya "amin" dedi.