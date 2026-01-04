Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

İslam alemi mukaddes 3 aylar içerisinde... Bu üç ay boyunca kandiller birçok kandil eda edilecek. Müslüman vatandaşlar bu hayırlı günlerde ibadetlerini yerine getirip Allah'tan af dileyecekler... MiraÇ Kandili'ne sayılı günler kaldıkça "Miraç Kandili ne zaman" sorusu hızlanıyor.

Miraç Kandili ne zaman?

2026 yılı Miraç Kandili, hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesine denk gelmesi nedeniyle 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek.

Üç aylar takvimi

15 Ocak 2026 – Miraç Kandili

2 Şubat 2026 – Berat Kandili

19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı

16 Mart 2026 – Kadir Gecesi

19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi

20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı