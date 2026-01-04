Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?
Üç aylar başladı ve Regaib Kandili geride kaldı. Şimdi sırada Miraç Kandili var. İslam alemi yakın zamanda idrak edilecek kandilin tarihini öğrenmeye çalışıyor. Her geçen gün "Miraç Kandili ne zaman" sorusu yükseliyor.
İslam alemi mukaddes 3 aylar içerisinde... Bu üç ay boyunca kandiller birçok kandil eda edilecek. Müslüman vatandaşlar bu hayırlı günlerde ibadetlerini yerine getirip Allah'tan af dileyecekler... MiraÇ Kandili'ne sayılı günler kaldıkça "Miraç Kandili ne zaman" sorusu hızlanıyor.
Miraç Kandili ne zaman?
2026 yılı Miraç Kandili, hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesine denk gelmesi nedeniyle 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek.
Üç aylar takvimi
15 Ocak 2026 – Miraç Kandili
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı