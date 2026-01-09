Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?
Mübarek üç aylar içerisinde yer alan kandiller, Müslümanlar için ayrı bir anlam taşıyor. Regaib Kandili’nin idrak edilmesiyle birlikte sıradaki kandil olan Miraç Kandili merak konusu oldu. Vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için tarihlere odaklandı. Bu nedenle “Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte” sorusu her geçen gün daha sık soruluyor.
Üç ayların başlamasıyla birlikte kandil takvimi de yeniden gündeme geldi. Regaib Kandili’nin ardından gözler şimdi Miraç Kandili tarihine çevrildi. İslam alemi, bu mübarek gecenin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Arama motorlarında son günlerde “Miraç Kandili ne zaman” sorusu öne çıkıyor.
Miraç Kandili ne zaman?
2026 yılı Miraç Kandili, hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesine denk gelmesi nedeniyle 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek.
Üç aylar takvimi
15 Ocak 2026 – Miraç Kandili
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı