Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nde oruç ne zaman tutulur?

15 Ocak Perşembe gecesi Miraç Kandili idrak edilecek. Yarın Müslümanlar gün boyunca dua edip bu hayırlı gecede Allah'tan af dileyecekler. Kandillerde merak edilen en önemli konulardan biri ise oruç... Vatandaşlar bugün gün boyu "Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu" sorusuna cevap arayacak.

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

Evet, Miraç Kandili'nde oruç tutulur. Bu oruç dinen nafile bir ibadettir; farz değildir ancak faziletli ve sevap kabul edilir.

Miraç Kandili'nde oruç ne zaman tutulur?

Diyanet İşleri Başkanlığı " Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır" sorusuna şu şekilde cevap veriyor:

"Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir. (Kurtubî, el-Câmi’, 14/15) Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Receb’in ilk cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. gününü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nâfile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir."