Miras kavgası, define avına döndü... Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı

Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesi Canbazlar köyündeki 2 kardeşin babaevinde meydana geldi.

Babaevini köstebek yuvasına çevirdi

İddiaya göre, anne ve babası vefat ettikten sonra kendilerine kalan mirası bir türlü bölüşemeyen iki kardeşten biri definecilerle anlaşarak babaevini köstebek yuvasına çevirdi.

İstanbul'dan kalkıp eve gelen diğer kardeş, anahtarı olmadığı için bahçedeki kapıyı kırarak içeri girerken gördüğü manzaraya inanamadı.

Yaşadıklarını bir delil niteliğinde kayda alan adam, şikayetçi olacağını söyledi.