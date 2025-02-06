Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın paniği!
İstanbul Eminönü Meydanı’nda bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek etrafındaki yapılara da sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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İstanbul Eminönü Meydanı’nda yer alan tarihi Mısır Çarşısı yakınlarında restoran olarak hizmet veren dört katlı binada yangın çıktı. Yan taraftaki yapılara da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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