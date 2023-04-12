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Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Türkiye'ye geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin 13 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, sayın bakanımızın davetine icabetle 13 Nisan 2023 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler ele alınacaktır.

Çavuşoğlu, mart ayında Mısır'a gitmişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mart ayında Mısır'a gitmişti.

Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olmuştu.