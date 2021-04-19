Mısır Sağlık Bakanlığı: Tren kazasında 11 kişi öldü, 98 kişi yaralandı

Mısır Sağlık Bakanlığının açıklamasında, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiye vilayetine bağlı Tuh kentinde Kahire-Mansura seferini gerçekleştiren trenin yaptığı kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı kaydedildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, kazanın nedenini araştırmak için bir komite oluşturulması için hükümeti görevlendirdi.

Mısır Demiryolları Kurumundan gün içerisinde yapılan açıklamada, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treninin Kalyubiye kentinde raylardan çıktığı ve 4 vagonun devrildiği belirtilmişti.

Kurumdan ismini açıklamayan bir yetkili, kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin yaralandığını aktarmıştı. Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.