Mısır'da turistik denizaltı battı: Ölüler var

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurghada kenti açıklarında yerel saatle 10.00 sıralarında "Sindbad" adlı turistik denizaltı battı.

Rusya'nın Hurghada Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, denizaltı aracında çocuklar dahil 45 kişinin bulunduğu, tüm turistlerin Rus olduğu ve 4'ünün hayatını kaybettiği belirtildi. İlk bilgilere göre yolcuların çoğunun kurtarıldığı aktarıldı.

Batma nedeni henüz bilinmiyor

Denizaltının batma nedeni henüz ise bilinmiyor. Hurghada'da son yıllarda turistik geziler düzenleyen Sindbad, 25 metre derinliğe kadar inerek mercan resiflerini ve deniz canlılarını inceleme fırsatı sunuyordu.