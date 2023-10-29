“Misyonumuz bitki bazlı gıdalara yönelik dönüşüme öncülük etmek”

Ebru Akdağ / BİTKİDEN Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Bitki Bazlı Gıdalar Derneği (BİTKİDEN) olarak, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını büyük bir coşku ve gurur içinde kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında yolumuza devam ederken, doğamıza ve çevremize olan sorumluluğumuzu asla göz ardı etmiyoruz. Bu kapsamda cumhuriyetin 100’üncü yılında da ülkemizin dört bir yanındaki doğal güzelliklere sahip çıkmak, çevremizi korumak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

İkinci yüzyılda şirketler sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirmeli

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da sürdürülebilir gıda sistemine geçişi hedeflerken, bitki bazlı gıdaların önemini anlatmak ve güvenilirliğini artırmak adına farklı disiplinlerden uzman isimleri bir araya getirerek çok yönlü bir bilim kurulu kurmaya hazırlanıyoruz. Toplum sağlığını ve çevreyi ilgilendiren konularda daha vizyoner bir oluşum yaratmak amacıyla Uluslararası Bitki Bazlı Gıdalar Çalışma Grubu (IPBFWG) ve Avrupa Bitki Bazlı Gıdalar Birliği’nin (EAPF) üyesi olarak küresel bir bilgi birikimiyle çalışmalarımıza başladık. BİTKİDEN olarak Türkiye’deki gıda perakendecilerinin, şirketlerin karbon ayak izi etkisini yönetmek konusunda hesap verebilirliği sağlayan ESG (Çevre, Sosyal ve Yönetişim) ilkelerini temel alarak sürdürülebilirlik stratejilerini güçlendirmesi gerektiğine inanıyoruz.

Doğaya ve çevreye duyarlı bir şekilde hareket ederek, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmamızın büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Çünkü dünyamızdaki iklim krizi her geçen gün derinleşiyor ve buna karşı alınması gereken önlemler için bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler’e göre dünyanın sıcaklığının artmasına bağlı olarak oluşan sorunlar nedeniyle küresel gıda tedarikimiz büyük risklerle karşı karşıya. Tarımsal uygulamalarda sürdürülebilirliği benimsemek, doğru tarım yöntemlerini teşvik etmek ve toprağın bozulmasını önlemek adına daha bilinçli adımlar atmamız gerekiyor. Bu konuda Paris İklim Anlaşması’nı imzalayan ülkemiz, 2053 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor. Bu noktada sağlıklı bir yaşam ve sürdürülebilir bir çevre için bitki bazlı beslenmenin önemi ortaya çıkıyor.

Daha aydınlık yarınlara…

Bitki bazlı bir yaşam biçimini benimsemek hem dünyamızı kurtarmak hem de yaşam kalitemizi artırmak adına atılabilecek önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda insanlara ve dünyaya fayda sağlamak adına, sürdürülebilir beslenmeyi odağına alarak bu alandaki tüm paydaşlar için öncülük etme vizyonunu benimseyen BİTKİDEN olarak, cumhuriyetimizin 100’üncü yılında sürdürülebilir gıda sisteminin oluşması için yapılacak çalışmalara yön vermeyi hedefliyoruz. Geleceğe, doğaya ve insana karşı sorumluluklarımızı unutmadan, daha aydınlık yarınlara doğru yürümeyi sürdüreceğiz.