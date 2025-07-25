MİT Başkanı Kalın, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin TBMM’de 6 partiyle bir araya geldi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi vermek üzere CHP, Yeni Yol Partisi, DEM Parti, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'yle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşmeler gerçekleştirdi.

İbrahim Kalın'ın ziyaretlerine ilişkin görüşmelerin detayları da paylaşıldı. İşte Kalın'ın TBMM'de altı partiyle yaptığı görüşmelere ilişkin detaylar...

Kalın'dan AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret

MİT Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında AK Parti TBMM Grubu'na ziyarette bulundu.

Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta ve Özlem Zengin ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

CHP heyetiyle bir araya geldi

İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Namık Tan ve Murat Bakan ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'yle bir araya geldi.

Görüşme, Özgür Özel'in Meclis makamında yaklaşık 1 saat 45 sürdü.

Kalın ile Özel’in bir süre baş başa görüştüğü belirtildi.

Bahçeli'yle görüşme 45 dakika sürdü

İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle de bir araya geldi. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğü öğrenildi.

Yeni Yol Partisi'ni ziyaret

İbrahim Kalın'ın bir diğer ziyareti ise Yeni Yol Partisi'ne oldu.

Kalın, görüşme kapsamında Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ile Mehmet Emin Ekmen ile bir araya geldi. "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili bilgi verilen toplantının 1 saat 15 dakika sürdüğü öğrenildi.

Kalın, İYİ Parti heyetiyle bir araya geldi

Kalın, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. İYİ Parti TBMM Grubu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü öğrenildi. Görüşmede İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez de yer aldı.

DEM Parti TBMM Grubu'na ziyaret

MİT Başkanı Kalın, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit'le DEM Parti TBMM Grubu'nda bir araya geldi. Görüşmenin 1 saat 10 dakika sürdüğü öğrenildi.

Kalın, DEM Parti heyetine de "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.