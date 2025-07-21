MİT Başkanı Kalın’dan Devlet Bahçeli’ye 'Terörsüz Türkiye' ziyareti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında siyasi partilere yaptığı ziyaretlerin ilkini Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdi.

Bahçeli’nin TBMM’deki makamında saat 12.30’da başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Kalın'ın MHP liderine PKK’nın silah bırakması ve çözüm süreci niteliğindeki “Terörsüz Türkiye” başlığı altındaki gelişmeler hakkında bilgi aktardığı öğrenildi.

MİT Başkanı Kalın’ın ziyaretleri gün içerisinde devam edecek. Saat 14.00’te AK Parti, saat 15.30’da ise DEM Parti Meclis Grubu ile görüşmesi bekleniyor.

Bu temaslar, TBMM çatısı altında kurulması planlanan ve süreci kurumsal zemine taşıması beklenen komisyondan önce yapılan bilgilendirme ziyaretleri kapsamında değerlendiriliyor.