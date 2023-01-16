MİT, Borsa İstanbul için rapor mu hazırladı?

Borsa İstanbul'daki sert hareketler ekonomi gündemindeki yerini koruyor.

Ekonomi yönetimi, Borsa'daki dalgalanmaları mercek altına alırken, geçtiğimiz Eylül ayında da bankacılık sektöründe yaşanan sert düşüşler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında piyasayı manipüle ettiği gerekçesiyle 11 kişi tutuklanmıştı.

Tüm bu gelişmeler ekonomi dünyasının gündemini meşgul etmeye devam ederken; Halk TV yazarı Barış Soydan çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

"Borsa bıçak sırtındayken garip bir soruşturma hikâyesi" başlıklı yazıda, MİT'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmak üzere Borsa hakkında bir rapor hazırladığını iddia eden Soydan, "MİT’in borsada yaşananlara dair Cumhurbaşkanlığı’nı bilgilendirdiği konuşuluyor. Bir başka iddia ise Cumhurbaşkanlığı’nın geçen Eylül’de çöküşle sonuçlanan bankacılık hisseleri manipülasyonu ve ilgili tutuklamalar sonrasında MİT’ten borsayla ilgili rapor istediği şeklinde" ifadelerini kullandı.

Soydan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"Bazı tespit ve ihbarlar dikkate alınarak sınırlı bir mahiyette başlayan soruşturmanın gitgide şekil, içerik ve hedef değiştirdiği, borsada ortak hareket eden bazı gruplar ve bunlar içerisinde özellikle kripto varlıklarla da bağlantıları olanların hedefte olduğu kaydedilenler arasında.

İddialara göre hedefteki gruplar soruşturmayı öğrenince siyasi bağlantılarını kullanarak rakiplerini tasfiyenin bir aracı haline getirmek istemiş. Siyasi ilişkileri ve ekonomik güçleri aracılığıyla bu soruşturmayı, Ünsal Ban merkezli devam eden soruşturma ile birleştirmek ve hedefe koydukları kişileri o dosyaya dahil etmek için yoğun çaba harcamışlar. Amaçları, casusluk gibi ağır suçlamalar bulunan Ban soruşturması sayesinde rakiplerini tasfiye etmek ve borsanın tek hakimi haline gelmek.

Soruşturma konuları ile doğrudan bağı olmayan ancak borsada yatırımı olan bazı iş insanlarının bu soruşturma üzerinden tehdit edildiği de söyleniyor.

Kavga bu kadar büyüyünce istihbarat birimleri konuyu mercek altına almış. MİT’in borsada yaşananlara dair Cumhurbaşkanlığı’nı bilgilendirdiği konuşuluyor. Bir başka iddia ise Cumhurbaşkanlığı’nın geçen Eylül’de çöküşle sonuçlanan bankacılık hisseleri manipülasyonu ve ilgili tutuklamalar sonrasında MİT’ten borsayla ilgili rapor istediği şeklinde.

İstihbaratın yaptığı çalışmada manipülatör gruplarının AKP’li bazı isimlerle ilişkisinin tespit edildiği, Cumhurbaşkanlığı’na sunulan raporda bu konuda da bilgilerin yer aldığı öne sürülüyor.

Ancak yapılacak bir operasyonun seçim öncesinde piyasayı alt üst edeceği, ortaya bilgi belge saçılacağı endişesiyle ertelendiği de belirtiliyor. İddialara göre manipülatör grupları şimdilik borsada yeni vurguna girişmemeleri konusunda sert şekilde uyarılmışlar.

Yürütülen soruşturmanın seçimden sonra kuvveden fiile çıkması kaçınılmaz. O nedenle bazı ünlü manipülatörlerin yurtdışına çıkış hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyor.

Ekonominin içine düştüğü çıkmazdan, kriz halinden kurtulmasının, Türkiye’nin refaha kavuşabilmesi için sermaye piyasalarının sağlıklı biçimde işlemesi şart. Bunun için borsanın vurgun yeri olmaktan çıkarılıp gerçek kimliğine kavuşturulması, vurguncuların temizlenmesi ilk koşul…"