MİT, gazeteci Tolga Şardan soruşturmasında 'Yargı raporu hazırlamadık' demiş
Gazeteci Tolga Şardan hakkındaki soruşturma sürerken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığın dosyaya yargı raporu hazırlanmadığına dair cevap yazısı gönderdi.
Gazeteci Tolga Şardan hakkında T24'teki 'MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?' yazısı sonrası 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Ankara'daki evinde gözaltına alınarak tutuklanan Şardan, avukatlarının itirazı sonrası yurtdışı çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.
MİT rapor gönderdi
AA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma kapsamında MİT'e yazı yazarak rapor iddiasını sordu.
MİT ise böyle bir raporun olmadığına dair cevap yazısı gönderdi.