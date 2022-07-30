MİT, Nüsret Tebiş’i etkisiz hale getirdi

Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nın 27 Temmuz 2008’de İstanbul/Güngören’de gerçekleştirdiği ve 18 vatandaşın ölümü, 154 vatandaşın da yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemin faillerinden olan ve eylem sonrasında Irak’ın kuzeyine kaçan Rüstem Kod Nüsret Tebiş’in geçtiğimiz aylarda Irak kuzeyinden Suriye alanına geçtiğini belirledi.

Suriye sahasında Nüsret Tebiş’in izini süren MİT, söz konusu teröristin Türkiye sınırına 60 km uzaklıktaki Haseke şehrinde bir evde saklandığını tespit etti. Planlanan operasyon doğrultusunda harekete geçen MİT, Tebiş’i etkisiz hale getirdi.

Hakkında bin 258 yıl hapis cezası isteniyordu

Güngören eyleminin faili olarak İstanbul/Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam bin 258 yıl hapis cezası istemiyle firari sanık olarak aranan Rüstem Kod Nüsret Tebiş’in; PKK’ya 1995’de Siirt/Baykan’dan katıldığı, Daha sonra siyasi alana geçerek, bir süre DEHAP’ın İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında PKK adına faaliyet yürüttüğü, Güngören eylemini gerçekleştirmesi sonrasında illegal yollardan Irak kuzeyine kaçtığı öğrenildi.