MIT otonom dezenfeksiyon robotu üretti

06 Temmuz 2020

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, ileride marketler ve okullarda kullanılabilecek olan, 370 bin metrekareyi yarım saat içinde dezenfekte edebilen bir robot geliştirildiğini duyurdu.

MIT’in Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Laboratuvarı (CSAIL), makinelerin uzaktan yönetilmesi alanında uzmanlaşan Ava Robotics ve Boston Büyük Gıda Bankası işbirliğinde geliştirilen robot yüzeyleri dezenfekte ederken, COVID-19’un havadaki parçacıklarını da yok ediyor.

Robotun geliştirilme çalışmaları nisan ayında başlarken, projede görev alan bir araştırmacı robot üzerindeki çalışmaların salgına doğrudan bir tepki olarak başlatıldığını açıkladı. Araştırmacılar, obot ile ilgili çalışmaların başarısı üzerine ultraviyole dezenfeksiyonun marketler, fabrikalar, lokantalar ve okullarda da kullanılabileceğini belirtiyorlar.

COVID-19 daha çok hava yoluyla bulaşsa da yüzeylerde günlerce kalabiliyor, bu da okullar ve marketleri dezenfeksiyon konusunda çözümler aramaya itiyor. Ev tipi temizlik ürünleri virüs ile mücadelede etkili olsa da, geliştirilen otonom robot geniş alanları hızlı ve etkili bir şekilde dezenfekte edebiliyor.

Ava Robotics’in mevcut bir modeli üzerine bakteri ve virüslerle mücadelede etkili ancak insan sağlığına olumsuz etkisi olan, özelleştirilmiş bir UV-C sabitlenerek geliştirilen robotun kontrol edilme ya da etkileşim ihtiyacı bulunmuyor. Operatörlerin robota önceden belirlenmiş bir rota üzerinde yol bulmayı öğrettiklerini ancak robotun sensörlerini kullanarak kendi yolunu bulabilmesi üzerinde çalıştıklarını duyuruldu.