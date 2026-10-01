MİT, Reyhanlı saldırısının Suriyeli failini yakaladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlama ve organizasyonunda yer alan ve kırmızı bültenle aranan Ömer el-Hatip'i Türkiye'ye getirdiği belirtildi.

Ömer el-Hatip'in, Reyhanlı saldırısının failleri ile Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu sağladığı ifade edildi.

Saldırı noktalarını belirlediler

Ömer el-Hatip ile Yusuf Nazik'in saldırıdan önce, Şubat 2013'te Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaparak eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirlediği aktarıldı. İkilinin daha sonra Lazkiye'de bulunan Kifah Melhem'den onay aldığı belirtildi.

Bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri aldılar

Şüphelilerin Askeri İstihbarat Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldığı, bombalı araçların daha sonra Reyhanlı'ya götürüldüğü kaydedildi. Araçların uzaktan kontrollü bomba düzeneğiyle patlatıldığı ifade edildi.

Saldırının diğer failleri yakalandı

Saldırının failleri ve planlayıcıları arasında yer alan Yusuf Nazik, Cengiz Sertel, Muhammed Dib Koralı ve Semir Dükancı'nın 2025 yılına kadar geçen süreçte yakalandığı belirtildi.

Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği belirtilen Tümgeneral Kifah Melhem'in ise Şubat 2024'te Beşar Esad tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na atandığı aktarıldı. Melhem'in, Esad rejiminin düşmesinin ardından yurt dışına kaçtığı biliniyor.

MİT Türkiye'ye getirdi

Kırmızı bültenle aranan ve saldırının planlama ve organizasyonunda yer aldığı belirtilen Ömer el-Hatip'in bugün MİT tarafından Türkiye'ye getirildiği ifade edildi.

Ömer el-Hatip'in planlama ve organizasyonunda yer aldığı 2013 yılındaki Reyhanlı saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmişti.