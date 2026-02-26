Google Haberler

MİT ve Emniyet’ten ortak DHKP-C operasyonu: Eylem hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet güçlerinin ortak operasyonunda, İstanbul’da eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 DHKP-C üyesi yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet birimlerinin koordineli çalışması sonucu İstanbul’da operasyon düzenlendi.

Saldırı hazırlığı yapıyorlardı

Elde edilen bilgilere göre, örgüt bağlantılı 4 şüphelinin kentteki kritik noktalara yönelik silahlı ve bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

Bunun üzerine MİT ve Emniyet birimleri koordineli şekilde harekete geçti. Düzenlenen ortak operasyonla söz konusu 4 şüpheli, 25 Şubat (dün) tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

