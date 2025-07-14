MİT ve güvenlik güçlerinden 6 ilde FETÖ operasyonu! 7 kişi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), jandarma ve emniyet ekiplerinin ortak çalışmasıyla, yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu tespit edilen 7 FETÖ mensubu gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve Yargıtay tarafından haklarındaki mahkûmiyet kararları onanan 7 kişinin yurtdışına kaçmayı planladığı belirlendi.

Bu gelişmenin ardından harekete geçen MİT, jandarma ve emniyet ekipleri, 6 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında görev yaptıkları kurumlardan ihraç edildikleri öğrenilen şüphelilerden S.Y.C. Sakarya'da, Y.Y. Yozgat'ta, F.Ö. ve R.Ü. Ankara'da, U.K. İstanbul'da, D.Y. Bursa'da, V.K. ise Sivas'ta yakalanarak ilgili cezaevlerine teslim edildi.