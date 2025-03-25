Mithat Körler'in ablası vefat etti! Cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu...
Şarkıcı Mithat Körler, ablası Fatma Nezihe Akkuş'u kaybetti. Dün hakkında kayıp başvurusunda bulunulan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Akkuş'un cansız bedeni, Eskişehir’deki Porsuk Çayı’nda bulundu. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor...
İHA
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Müzik dünyasının ünlü ismi Mithat Körler, 75 yaşındaki Alzheimer hastası ablası Fatma Nezihe Akkuş’u kaybetti.
Dün hakkında kayıp başvurusu yapılan kadının cansız bedeni bu sabah saatlerinde Eskişehir’deki Porsuk Çayı’nda bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.