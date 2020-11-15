Mithat Melen son yolculuğuna uğurlandı

COVID-19 teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren yazarlarımızdan Prof. Dr. Mithat Melen (73) son yolculuğuna uğurlandı. Ekonomist, bankacı, akademisyen, milletvekili ve yazar kimlikleriyle tanınan Melen, eski başbakanlardan Ferit Melen'in oğluydu. Melen, 1994'te DÜNYA’da yazılar yazmaya başlamış ve gazetenin Anadolu’daki etkinliklerinde konuşmalar yapmıştı.

Ortaokul ve liseyi Ankara Koleji’nde bitiren Melen, West London College’da dil eğitimi aldı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebesi Bölümünü 1971’de bitirdi. Çalışma hayatına, 1971’de, Hazine Genel Müdürlüğü'nde memur olarak başladı. 1973’te NATO sekreteryasına girdi. 1975’teHazine'ye AT şube müdürü olarak atandı. 1979’da Brüksel Maliye Müşaviri oldu.

1980’de Hazine Uzmanı görevini alan Melen, 1983’te Hazine Kambiyo Grup Başkanlığına getirildi. Hazine Müsteşar Müşavirliği gibi pek çok alanda görev aldı. 1985’ten beri çeşitli üniversitelerde dersler veren Melen, doktorasını İstanbul Üniversitesi’nden aldı. 1990’da İktisat Teorisi dalında Doçent oldu. 1992'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine Doçent olarak atandı. 1996’da aynı fakültenin İktisat Teorisi kürsüsünde profesör oldu. MHP’den 23. Dönem İstanbul Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. İngilizce ve Fransızca bilen Melen’in yayınlanmış 1500’e yakın makalesi, biri İngilizce beş kitabı vardır.