MİT'ten DEAŞ'a darbe: Türkiye'ye dönmeye hazırlanan terörist yakalandı
MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu DEAŞ'ın Horasan Vilayeti yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen Ahmet Kazancı, sınır bölgesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Kazancı'nın örgütün medya ve propaganda faaliyetlerinde görev aldığı, Türkiye'ye dönerek çalışmalarını sürdürmeyi planladığı tespit edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek DEAŞ'ın Horasan Vilayeti (ISKP) yapılanmasına katıldığı belirlendi.
Özgür Altun'la birlikte faaliyet yürüttü
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Kazancı'nın, Türkiye'den Afganistan-Pakistan hattına örgüt mensubu sevkiyatında rol alan ve Pakistan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilen DEAŞ'ın Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun ile birlikte hareket ettiği saptandı.
Hava saldırısından kurtulduğu belirlendi
MİT'in sürdürdüğü çalışmalar sırasında Ahmet Kazancı'nın Pakistan'da DEAŞ unsurlarına yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarından sağ kurtulduğu da tespit edildi.
Operasyon için düğmeye basıldı
Elde edilen bilgiler üzerine harekete geçen MİT, Kazancı'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İfadesinde faaliyetlerini anlattı
Operasyon kapsamında yakalanan Ahmet Kazancı'nın ifadesinde, Türkiye'den Afganistan-Pakistan bölgesine örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun ile bağlantısını anlattığı öğrenildi.
Eylem planları deşifre edildi
Gerçekleştirilen operasyon sayesinde DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik olası eylem hazırlıklarının engellendiği, örgütün eleman kazanım faaliyetlerinin ortaya çıkarıldığı ve planlanan eylemlere ilişkin önemli bilgilere ulaşıldığı bildirildi.