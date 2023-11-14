MİT'ten Irak'ta operasyon: Sözde Kerkük sorumlusu etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1992'de terör örgütü PKK'ya katılan terörist Remzi Avcı, Suriye ve Irak'ta terörist faaliyetlerde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'daki çukur ve barikat eylemlerini organize ettiği, Suriye'nin Afrin ile Irak'ın Sincar ve Gara bölgelerinde de terörist faaliyetlerde bulunduğu belirlenen terörist, İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde "Kırmızı Kategoride" yer alıyordu.

"Çiya Amed" kod adlı terörist, MİT tarafından sınır ötesinde düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.